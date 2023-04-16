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СМИ узнали размер личного состояния короля Карла III

Источник:
«Известия»
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Король Великобритании и Северной Ирландии
Король Великобритании и Северной Ирландии Карл III
Фото: Scottish Parliament / https://www.parliament.scot/about/copyright" rel="nofollow">SPCL

Король Великобритании Карл III лично владеет благосостоянием в 600 миллионов фунтов стерлингов (745 миллионов долларов), пишет британская газета The Times со ссылкой на свои источники.

Карл III стал богаче своей матери королевы Елизаветы II, которая владела 370 миллионов фунтов стерлингов (460 миллионов долларов), приводят «Известия» выдержки из материала.

Большую часть дохода Карл III получил от владения герцогством Корнуолл. С 2012 по 2022 год он получил 212,7 миллиона фунтов стерлингов (264 миллиона долларов). При этом заплатил с полученных денег подоходный налог, который не обязан выплачивать.

Карл III ведет достаточно экономный образ жизни. Он носит старую одежду и обувь, а также следит за тем, чтобы вовремя выключался свет в доме. 

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Экономика #Деньги
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