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Ознобихин выбил еще одного игрока на шоу «Новые звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Иван Пышненко и Игорь Ознобихин
Иван Пышненко и Игорь Ознобихин
Фото: © ТНТ

Очередной выпуск шоу «Новые звезды в Африке» закончился испытанием на выбывание, куда снова попал актер Игорь Ознобихин, он смог обойти своего соперника.

На шоу по-прежнему действуют две соперничающие группы. В этом выпуске пришел новый участник — рэпер Александр ST. Он быстро примкнул к кружку Марии Погребняк. Они решили дружно проголосовать против юмориста Ивана Пышненко из противоположного лагеря.

В то же время Пышненко и его друзья решили избавиться от Ознобихина. В итоге Ознобихин пошел на испытание на вылет во второй раз, в прошлый раз он выбил спортсмена Торнике Квитатиани.

Участники были заперты в ящиках с кучей тараканов и должны были открыть несколько замков. Первым это сделал Ознобихин. Он вернулся в лагерь, чем удивил многих участников. А Иван Пышненко покинул шоу «Новые звезды в Африке».

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