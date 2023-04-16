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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США разуверились в успехе наступления Украины

Источник:
ТАСС
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Американские власти считают, что украинские силы не обладают достаточной подготовкой и нужными объемами боеприпасов, чтобы добиться значительных успехов при планируемом наступлении, считает обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.

Согласно попавшим в соцсети секретным документам, разведка США прогнозирует, что ситуация на Украине, «вероятнее всего, движется в направлении тупиковой».

США признают наличие препятствий для выполнения Украиной своего амбициозного плана. «Сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, будет сдерживать прогресс и приведет к увеличению потерь при наступлении», наиболее вероятным итогом которого станут №скромные территориальные приобретения», приводит ТАСС слова Игнейшес.

Он также обратил внимание на то, что российская сторона «получила контроль над 70-80%» территории Артемовска (Бахмута). США на протяжении многих месяцев настаивали на том, что украинским силам следует отступить к западу, где им было бы проще обороняться, отметил обозреватель.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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