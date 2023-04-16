Экс‑инспектор ООН заявил о приближении мира к ядерной бездне

Мир оказался под угрозой ядерного конфликта из-за политики США, необходимо повлиять на Вашингтон, чтобы создать условия для начала переговоров по контролю над вооружениями, заявил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

«Контроль над вооружениями практически мертв. Мы, как и в 1982 году, в ситуации, когда США и Россия просто не разговаривают друг с другом. Переговоры не ведутся», — цитирует ТАСС слова эксперта, сказанные на онлайн-семинаре, организованном международным Шиллеровским институтом.

Риттер напомнил, что в 1982 году в США были масштабные протесты с требованием ядерного разоружения. Это содействовало консультациям между США и СССР. По его мнению, сейчас переговорам мешает позиция бюрократических структур в Вашингтоне, которые он называет «глубинным государством».

Они, по словам Риттера, стремятся лишь к укреплению собственной власти и препятствуют исключению из доктрины США возможности нанесения превентивного ядерного удара.

«Мы находимся на краю ядерной бездны, которую сами и создали», — констатировал Риттер.