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Устюгов выиграл гонку на 70 километров свободным стилем

Источник:
РИА Новости
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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов стал победителем гонки на 70 километров свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который прошел в Мончегорске.

Устюгов преодолел дистанцию 70 километров за 2 часа 34 минуты 55,3 секунды. Второе место занял Дмитрий Кондрашов (отставание 4,1 секунды). Замкнул тройку лучших Сергей Волков (+47,5), приводит «Р-Спорт» итоги гонки.

В стартовом протоколе гонки числилось 67 лыжников, из них стартовали 65, а до финиша дошли 50 спортсменов.

Мужской масс-старт на 70 километров стал завершающей гонкой чемпионата России в Мончегорске.

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