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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пригожин по случаю Пасхи передал Киеву большую группу пленных

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин по случаю Пасхи поручил передать Киеву большую группу украинских военнопленных.

Соответствующее видео размещено в телеграм-канале пресс-службы Пригожина. «Всех подготовьте, накормите — напоите, раненых проверьте, чтобы врачи осмотрели. Постараться надо, чтобы они до обеда уже туда убыли на территорию», — сказал основатель «Вагнера».

На видео показаны кадры, как десятки пленных забираются в кузовы грузовиков. Раненых несут на носилках. Предположительно, действие происходит в районе Артемовска.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ранее сообщил, что в результате пасхального обмена из плена вернулись 130 украинских военнослужащих. Российские власти пока никак не прокомментировали обмен.

Тема: Военная операция на Украине
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