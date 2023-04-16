Гидрометцентр пообещал россиянам «неоднозначный» май

Май на большей части территории России ожидается теплее обычного, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Но в некоторых регионах температура будет отставать от нормы. Так, прохладная погода в мае прогнозируется в Забайкалье, на части юга Дальнего Востока — в Амурской области, в центральных и северных районах Хабаровского края, приводит «Российская газета» слова Паршиной.

Дождливый май ожидается в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Много осадков будет на севере Красноярского края, в Забайкалье и Иркутской области.

А мало дождей ожидается в новых регионах России и Крыму, Краснодарском крае, а также в Челябинской, Курганской, Оренбургской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае. В центре европейской территории дожди ожидаются умеренными.

Что касается температуры, то в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях преимущественно будет плюс 15-20 градусов, на севере Центрального округа, в том числе и в Москве - плюс 19-24 градуса. То есть ожидаются практически летние значения температуры.

В Свердловской, Курганской и Челябинской областях преимущественно плюс 19-22 градуса. На юге Сибири от 15 до 22 тепла. Даже на севере Якутии днем до плюс 14 градусов. Хотя ночью температура резко будет уходить в минус.