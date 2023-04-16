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Большая часть компаний после «ухода» остались в России

Источник:
ТАСС
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Большая часть западных компаний, заявивших после начала специальной военной операции о планах прекратить работу в России, до сих пор продолжают свою деятельность в стране, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Эксперты говорят, что «из сотен компаний, которые обещали покинуть Россию» после начала специальной военной операции, «лишь небольшой процент» это сделал, приводит ТАСС материл Washington Post.

Как подчеркивает издание, «западные компании, которые остались, часто сильно зависят от бизнеса в России, потери от ухода, вероятно, перевешивают возможный ущерб для их брендов».

«Некоторые предприятия даже захватили большую долю рынка в свете ухода их конкурентов», — отметили эксперты.

«Другие компании заявили, что приостановят работу или уменьшат масштабы своей деятельности, но продолжают торговать. Некоторые сказали, что продадут российские активы, но все еще ищут покупателей», — констатирует WP.

Это, по оценке газеты, «позволяет россиянам сохранять тот же уровень комфорта и то же качество жизни», которые были до начала специальной военной операции.

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Экономика #Торговля
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