Российские войска на донецком направлении поразили пункт временной дислокации «Иностранного легиона», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На донецком направлении артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесен ряд огневых налетов, в результате которых поражены пункты временной дислокации "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Архангельское», — сказал ТАСС Бигма.

По его словам, также поражены места дислокации 129-й бригады теробороны Украины в районе населенного пункта Керамик, 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очередино технике. Противник понес большие потери в силе и технике, отметил Бигма.

Кроме того, добавил он, артиллерийским подразделением соединения Южного военного округа уничтожен склад боеприпасов 12-го отдельного десантно-штурмового батальона 110-й мехбригады ВСУ.

«В районе населенного пункта Победа экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" подразделений РХБЗ Южной группировки войск уничтожили опорный пункт противника вместе с личным составом», — добавил Бигма.