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Патриарх Кирилл заявил о формировании «нового язычества»

Источник:
РИА Новости
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о формировании глобального «нового язычества» в глобальном масштабе, которому противостоят Россия и Русская православная церковь (РПЦ).

«Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека – поклонение прогрессу, науке, технике – я не говорю об уважении одного, другого и третьего, а об обожествлении», — приводит РИА Новости слова патриарха, сказанные им после литургии на Пасху в храме Христа Спасителя.

Он отметил, что Русская православная церковь и Россия «не согласны с таким направлением развития человеческой цивилизации».

У России есть полное право на такое несогласие, потому что «мы жили в той стране, которая первой в истории заявила о том, что атеизм является ее идеологией... и мы знаем, чем все закончилось», подчеркнул патриарх.

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