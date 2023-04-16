Патриарх Кирилл заявил о формировании «нового язычества»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о формировании глобального «нового язычества» в глобальном масштабе, которому противостоят Россия и Русская православная церковь (РПЦ).

«Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека – поклонение прогрессу, науке, технике – я не говорю об уважении одного, другого и третьего, а об обожествлении», — приводит РИА Новости слова патриарха, сказанные им после литургии на Пасху в храме Христа Спасителя.

Он отметил, что Русская православная церковь и Россия «не согласны с таким направлением развития человеческой цивилизации».

У России есть полное право на такое несогласие, потому что «мы жили в той стране, которая первой в истории заявила о том, что атеизм является ее идеологией... и мы знаем, чем все закончилось», подчеркнул патриарх.