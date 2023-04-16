Российские ТУ-95МС перебазировали на оперативные аэродромы

Стратегические ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелеты на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки сил Тихоокеанского флота (ТОФ), говорится в сообщении Минобороны России.

«В ходе проверки экипажи ракетоносцев Ту-95МС и Ту-22М3 будут осуществлять воздушное патрулирование различных районов, а также авиационную поддержку силам Тихоокеанского флота», — сказано в сообщении.

Во время учебно-боевых полетов будет осуществляться дозаправка топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78, уточнили в военном ведомстве.

Все полеты дальней авиации будут выполняться в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Границы других государств нарушаться не будут, отметили в Минобороны.