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Российские ТУ-95МС перебазировали на оперативные аэродромы

Источник:
Sibnet.ru
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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС
Фото: Aktug Ates / GFDL 1.2

Стратегические ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) совершили перелеты на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки сил Тихоокеанского флота (ТОФ), говорится в сообщении Минобороны России.

«В ходе проверки экипажи ракетоносцев Ту-95МС и Ту-22М3 будут осуществлять воздушное патрулирование различных районов, а также авиационную поддержку силам Тихоокеанского флота», — сказано в сообщении.

Во время учебно-боевых полетов будет осуществляться дозаправка топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78, уточнили в военном ведомстве.

Все полеты дальней авиации будут выполняться в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Границы других государств нарушаться не будут, отметили в Минобороны.

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Топ комментариев

Alhazred

Это ты в развитии застрял. Комментарии на уровне старшей группы детсада)))

aceberg70

К 2045 году страна полностью перейдет на зеленую энергетику. Будут курить траву.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

number10

Вот вам и Илон Маск. Торпеду в совке в 1977 году сделали, а США 45 лет ни чего подобного и не смогли....