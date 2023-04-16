Нефтяной союз России и Саудовской Аравии стал угрозой для  США

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может создать всевозможные проблемы для экономики США, а также для кампании по переизбранию президента Джо Байдена, считают эксперты агентства Bloomberg.

Решение по сокращению добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, в том числе Москвой и Эр-Риядом в этому году, стало вторым с прошлого лета, когда в Саудовскую Аравию приезжал Байден с целью убедить королевство увеличить добычу, приводит РИА Новости выдержки из статьи.

Агентство указывает, что в мире меняющихся геополитических союзов Саудовская Аравия «вырывается из орбиты Вашингтона»: Эр-Рияд устанавливает уровень нефтяной добычи по согласованию с Москвой, а с целью снизить напряженность в отношениях с Ираном обращался за посредничеством к Китаю, оставив США в стороне.

Иными словами, западное влияние на нефтяной картель находится на самом низком уровне за последние десятилетия, полагают эксперты.

В октябре страны ОПЕК+ договорились сократить с ноября добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с квотами на август 2022 года. Это необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, пояснял вице-премьер Александр Новак.