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Нефтяной союз России и Саудовской Аравии стал угрозой для  США

Источник:
РИА Новости
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Наследный принц Саудовской Аравии Бен Сальман Аль Сауд и президент России Владимир Путин
Наследный принц Саудовской Аравии Бен Сальман Аль Сауд и президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента России

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии может создать всевозможные проблемы для экономики США, а также для кампании по переизбранию президента Джо Байдена, считают эксперты агентства Bloomberg.

Решение по сокращению добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, в том числе Москвой и Эр-Риядом в этому году, стало вторым с прошлого лета, когда в Саудовскую Аравию приезжал Байден с целью убедить королевство увеличить добычу, приводит РИА Новости выдержки из статьи.

Агентство указывает, что в мире меняющихся геополитических союзов Саудовская Аравия «вырывается из орбиты Вашингтона»: Эр-Рияд устанавливает уровень нефтяной добычи по согласованию с Москвой, а с целью снизить напряженность в отношениях с Ираном обращался за посредничеством к Китаю, оставив США в стороне.

Иными словами, западное влияние на нефтяной картель находится на самом низком уровне за последние десятилетия, полагают эксперты.

В октябре страны ОПЕК+ договорились сократить с ноября добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с квотами на август 2022 года. Это необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, пояснял вице-премьер Александр Новак.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

Alhazred

Это ты в развитии застрял. Комментарии на уровне старшей группы детсада)))

aceberg70

К 2045 году страна полностью перейдет на зеленую энергетику. Будут курить траву.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

number10

Вот вам и Илон Маск. Торпеду в совке в 1977 году сделали, а США 45 лет ни чего подобного и не смогли....