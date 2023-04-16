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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров призвал освобожденных из плена чеченцев вернуться на фронт

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему не встретился с освобожденными из плена чеченскими военнослужащими. Он призвал их вернутся на фронт.

Пятеро чеченских бойцов полка «Север — Ахмат» Минобороны России, которые были освобождены, вернулись в субботу из украинского плена. Их обменяли на военнопленных Украины.

«Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода», — написал Кадыров в своем телеграм -канале

Он призвал военнослужащих вернуться на фронт и тем самым доказать, что они не избегали боя и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль, сдавшись в плен.

«За час до своего пленения они связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон», — сказал Кадыров.

При этом глава Чечни отметил, что чувствует и собственную вину за недостаточную подготовку бойцов к подобной ситуации.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Alhazred

Это ты в развитии застрял. Комментарии на уровне старшей группы детсада)))

aceberg70

К 2045 году страна полностью перейдет на зеленую энергетику. Будут курить траву.

MuCbE

Да как бы от террористов другого и не ждали. Все по методичке НАТО.

number10

Вот вам и Илон Маск. Торпеду в совке в 1977 году сделали, а США 45 лет ни чего подобного и не смогли....