Кадыров призвал освобожденных из плена чеченцев вернуться на фронт

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему не встретился с освобожденными из плена чеченскими военнослужащими. Он призвал их вернутся на фронт.

Пятеро чеченских бойцов полка «Север — Ахмат» Минобороны России, которые были освобождены, вернулись в субботу из украинского плена. Их обменяли на военнопленных Украины.

«Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода», — написал Кадыров в своем телеграм -канале

Он призвал военнослужащих вернуться на фронт и тем самым доказать, что они не избегали боя и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль, сдавшись в плен.

«За час до своего пленения они связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон», — сказал Кадыров.

При этом глава Чечни отметил, что чувствует и собственную вину за недостаточную подготовку бойцов к подобной ситуации.