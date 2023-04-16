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Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии

Источник:
РИА Новости
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Boeing 747-8HVF компании AirBridgeCargo Airlines
Фото: Lentokonefani / CC BY-SA 4.0

Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из аэропорта Хельсинки-Вантаа, заявил представитель Центра радиационной безопасности Финляндии Петтери Тииппана.

Куда именно отправился российский опасный груз не известно, приводит РИА Новости сообщение финских СМИ.

Это как минимум третий раз, когда российское ядерное топливо отправляется заказчикам через аэропорты Финляндии. Впервые о такой операции сообщалось 6 ноября 2022 года, тогда груз отправили клиентам в других странах на самолете из финской Лаппеенранты.

Финляндия используется в качестве транзитной страны из-за отсутствия воздушного сообщения между Россией и Европой, уточняли ранее финские власти.

В начале марта финский энергоконцерн Fortum сообщил, что продолжает закупать ядерное топливо для своей АЭС «Ловииса» у российской компании ТВЭЛ (топливное предприятие «Росатома»).

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