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«Спартак» обыграл «Торпедо» и прервал серию без побед

Источник:
Sibnet.ru
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Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 2:1 на выезде обыграл столичное «Торпедо» в матче 23-го тура Российской премьер лиги (РПЛ).

Встреча прошла в субботу на стадионе «Лужники». Мячи в составе «Спартака забили Кейта Бальде и Роман Зобнин (пенальти). За торпедовцев отличился Илья Стефанович.

На 16-й минуте встречи Бальде не реализовал пенальти. На 40-й минуте другой спартаковец Руслан Литвинов также не смог точно пробить 11-метровый удар.

«Спартак» прервал серию из пяти матчей без побед. «Красно-белые» в турнирной таблице чемпионата поднялись на третье место, набрав 45 очков. «Торпедо» — с 13 очками аутсайдером чемпионата.

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Спорт #Футбол
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