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ВСУ обстреляли кафедральный собор в Донецке в пасхальную ночь

Источник:
ТАСС
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Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате обстрела района Спасо-Преображенского кафедрального собора в Донецке в пасхальную ночь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка 20 снарядов из реактивных систем залпового огня, сообщили ТАСС ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В центре уточнили, что в результате обстрела загорелся детский сад номер 294, еще один получил повреждения, несколько снарядов упали возле Кафедрального собора на улице Артема, повреждены объекты инфраструктуры, ведущие к Крытому рынку.


«Незадолго до обстрела в районе центра как раз был замечен вражеский беспилотник», кроме того, «в пасхальную ночь ВСУ активно вели аэроразведку в нескольких районах города, ПВО отрабатывала по целям на протяжении всей ночи», рассказали в силовых структурах региона.

Тема: Военная операция на Украине
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