Путин посетил пасхальное богослужение в строгом костюме

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Торжественный молебен в честь праздника совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Путин появился в храме около полуночи, ближе к пасхальной заутрене, которая началась сразу после крестного хода. Президент был одет в строгий костюм, в руках у него — зажженная церковная свеча. Рядом с Путиным на богослужении в главном соборе страны стоял мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил с места корреспондент ТАСС.

Президент России традиционно посещает службы во время главных церковных праздников. Рождество Путин обычно встречает в храмах за пределами Московского региона, но на Пасху, как правило, приезжает на богослужение именно в храм Христа Спасителя.

Лишь дважды он участвовал в пасхальных торжествах вне столицы— в 2000 году в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где находился с визитом. Пропустил пасхальную службу глава государства один раз — в 2020 году из-за пандемии коронавируса (но поставил свечку в часовне в Ново-Огареве).

Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий воскресение распятого Иисуса Христа из мертвых, ключевое событие истории христианства.