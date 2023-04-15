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Определился неожиданный лидер шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Победитель 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Матвеев неожиданно проявил себя на испытании «Битвы сильнейших», его признали сильным конкурентом другие участники проекта.

В третьем выпуске испытание проходили Константин Гецати, Марьяна Романова и Дмитрий Матвеев. Им предстояло выяснить, что волнует жителей коттеджа в деревне Московской области.

Матвеев почувствовал, что в доме обитает бесовщина и сущности, которые питаются энергией, в частности сексуальной. Также чернокнижник рассказал о предыдущих жителях дома, а в конце испытания провел ритуал по очищению пространства от нечисти.

Наблюдатели высоко оценили работу Матвеева, но еще больше работой впечатлились другие экстрасенсы. Дмитрий Матвеев получил сразу три высшие оценки от коллег — Олега Шепса, Александра Шепса и Лины Джебисашвили.

Александр Шепс признался, что не видел конкурента в лице Матвеева ранее. Но после этого испытания в нем проснулся двойной азарт. Также Матвеева назвали «темной лошадкой» проекта.

В шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» все участники прошли по одному испытанию. Итоги общей турнирной таблицы станут известны в четвертом выпуске, когда зрители проголосуют за участников последней тройки испытуемых. Но уже сейчас можно выделить трех главных лидеров, между которыми развернется основная битва. Это братья Шепсы и Дмитрий Матвеев.

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