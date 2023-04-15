Госдума придумала налог для лечения лудоманов

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил ввести дополнительный налог для букмекерских компаний, средства с которого пошли бы на лечение и профилактику игровой зависимости

«Некоторые люди продают квартиры, человек начинает пропадать после работы, а на самом деле все уходит туда, и квартира заложена. Историй таких масса. И, конечно, нам надо смотреть в сторону ограничений», — отметил Метелев.

По словам депутата, с введением дополнительного налога организаторы азартных игр смогут проявить ответственность в отношении своих клиентов, ставших проблемными игроками и заболевшими лудоманией.

По оценке экспертов, в настоящее время в России около 5-10% молодых людей до 30 лет могут страдать игровой зависимостью.