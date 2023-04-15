Константин Гецати опозорился в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Победитель 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати не только провалил испытание в «Битве сильнейших», так еще и потерял статус, сцепившись с соперницей.

В третьем выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Гецати предстояло пройти испытание в последней тройке участников вместе с Марьяной Романовой и Дмитрием Матвеевым. Медиума в проекте считали одним из сильнейших соперников.

Гецати, Романова и Матвеев приехали в частный дом, жители которого ощущали присутствие потусторонних сил. Они слышали странные звуки, чувствовали прикосновения, а глава семейства ощущал, как кто-то садится в его постель, когда тот спит.

Марьяна Романова и Дмитрий Матвеев смогли описать происходящее, рассказали о прошлых хозяевах дома и предложили решение проблемы. Константин Гецати ничего в доме не почувствовал. Единственное, что он мог сделать — вызвать дух умершего отца хозяина дома.

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Также Гецати умудрился за спиной Романовой осудить ее действия, а потом и вовсе с ней разругался, допустив грубость. До этого, когда ссорились другие экстрасенсы, Гецати всегда вел себя сдержанно и благородно.

По итогам голосования наблюдателей и экстрасенсов Гецати получил меньше всего баллов в своей тройке. Его место в общей турнирной таблице определится после зрительского голосования.