Налоговики заинтересовались криптовалютными доходами россиян

Федеральная налоговая служба начала рассылать владельцам криптовалют письма, в которых запросила данные о цифровых активах и транзакциях с ними.

Письма приходят физлицам, которые декларировали доходы после совершения операций с криптовалютами в 2021 и 2022 годах, пишет «РБК-Крипто» со ссылкой на сервис аналитики криптоактивов BitOK.

При этом налоговики требуют предоставить документы «в срочном порядке». Кроме того, владельцам криптовалют звонят из ФНС с просьбой уточнить данные — например, если они заполнили декларацию с нарушениями.

Россия занимает второе место в мире по мощностям для майнинга криптовалют. При этом майнинг криптовалют в стране еще не легализован, хотя соответствующий закон активно обсуждается властями.