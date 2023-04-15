НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Налоговики заинтересовались криптовалютными доходами россиян

Источник:
Sibnet.ru
257 1

Федеральная налоговая служба начала рассылать владельцам криптовалют письма, в которых запросила данные о цифровых активах и транзакциях с ними.

Письма приходят физлицам, которые декларировали доходы после совершения операций с криптовалютами в 2021 и 2022 годах, пишет «РБК-Крипто» со ссылкой на сервис аналитики криптоактивов BitOK.

При этом налоговики требуют предоставить документы «в срочном порядке». Кроме того, владельцам криптовалют звонят из ФНС с просьбой уточнить данные — например, если они заполнили декларацию с нарушениями.

Россия занимает второе место в мире по мощностям для майнинга криптовалют. При этом майнинг криптовалют в стране еще не легализован, хотя соответствующий закон активно обсуждается властями.

Еще по теме
Госдума придумала налог для лечения лудоманов
Трамп предсказал доллару тяжелейшее поражение
Россия потребовала разблокировать замороженные Западом активы
США ввели санкции против «МегаФона»
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Кремль назвал «весьма интересным» перезапуск приватизации
Встречный удар: как Россия остановит наступление Украины
Зеленский пообещал Польше земли в обмен на помощь против России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Alhazred

Это ты в развитии застрял. Комментарии на уровне старшей группы детсада)))

MuCbE

Вроде пруфов на эту новость практически нет. Но те же WSJ ищут списки погибших, надеюсь в ближайший месяц...

aceberg70

К 2045 году страна полностью перейдет на зеленую энергетику. Будут курить траву.

Snikolas

Всех врагов и предателей гнать поганой метлой из Великой Матушки России.