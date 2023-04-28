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Участников СВО признали ветеранами

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет статусом ветерана граждан, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей Вооруженным силам РФ в выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Новые нормы наделяют равным статусом и соответствующей поддержкой всех участников специальной военной операции, поскольку они в равной степени рискуют своей жизнью, защищая страну в ходе спецоперации, отмечали авторы документа.

Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий установит правительство РФ. Такая категория льготников может претендовать на ряд льгот — например, на ежемесячную доплату к пенсии.

Кроме этого, ветеранам полагается компенсация в 50% стоимости услуг ЖКХ, освобождение от уплаты земельного налога и от налога на один объект недвижимости. Они также могут пользоваться медицинской помощью без очереди, а после выхода на пенсию — лечиться в ведомственных поликлиниках.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

mosquito__2010

Про Югославию рассказывать или пока залижешь текущие раны ?