Участников СВО признали ветеранами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет статусом ветерана граждан, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей Вооруженным силам РФ в выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Новые нормы наделяют равным статусом и соответствующей поддержкой всех участников специальной военной операции, поскольку они в равной степени рискуют своей жизнью, защищая страну в ходе спецоперации, отмечали авторы документа.

Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий установит правительство РФ. Такая категория льготников может претендовать на ряд льгот — например, на ежемесячную доплату к пенсии.

Кроме этого, ветеранам полагается компенсация в 50% стоимости услуг ЖКХ, освобождение от уплаты земельного налога и от налога на один объект недвижимости. Они также могут пользоваться медицинской помощью без очереди, а после выхода на пенсию — лечиться в ведомственных поликлиниках.