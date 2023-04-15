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Неофициальный магазин IKEA открылся в России

Источник:
Sibnet.ru
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Первый в России магазин с аналогами товаров IKEA открылся в ТРЦ «Щелковский» в Москве.

Площадь магазина Swed House составляет 330 квадратных метров, в нем представлены товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары. При этом выставленные товары производятся на фабриках, ранее сотрудничавших с IKEA.

Так, посуда и столовые приборы выпущены в Белоруссии, на этих производствах IKEA ранее закупала продукцию для своих гипермаркетов, передает ТАСС.

Кроме этого, доступен текстиль, произведенный на фабриках из стран СНГ, много лет сотрудничавших с популярным брендом из Швеции.

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ball-n-wall

Вообще, никакого сочувствия...

MuCbE

Вроде пруфов на эту новость практически нет. Но те же WSJ ищут списки погибших, надеюсь в ближайший месяц...

Alhazred

Это ты в развитии застрял. Комментарии на уровне старшей группы детсада)))

aceberg70

К 2045 году страна полностью перейдет на зеленую энергетику. Будут курить траву.