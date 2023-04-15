Неофициальный магазин IKEA открылся в России

Первый в России магазин с аналогами товаров IKEA открылся в ТРЦ «Щелковский» в Москве.

Площадь магазина Swed House составляет 330 квадратных метров, в нем представлены товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары. При этом выставленные товары производятся на фабриках, ранее сотрудничавших с IKEA.

Так, посуда и столовые приборы выпущены в Белоруссии, на этих производствах IKEA ранее закупала продукцию для своих гипермаркетов, передает ТАСС.

Кроме этого, доступен текстиль, произведенный на фабриках из стран СНГ, много лет сотрудничавших с популярным брендом из Швеции.