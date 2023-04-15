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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Источник:
Sibnet.ru
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схождение Благодатного огня в Иерусалиме
схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Фото: © Фонд Андрея Первозванного

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, следует из прямой трансляции, организованной из храма Гроба Господня. После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил раздал святыню клирикам и находящимся в храме людям.

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь и уже направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.

Благодатный огонь доставят из Иерусалима в ночь на 16 апреля — на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников называют «чудом схождения Благодатного огня».

Храм Гроба Господня построен на месте, где, по библейскому преданию, был похоронен Иисус Христос. Благодатный огонь сходит в так называемой Кувуклии — часовне, расположенной на месте его погребения.

Согласно преданию, если Благодатный огонь не сойдет, то это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества. В некоторые годы схождения огня верующие ждали несколько часов.

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Топ комментариев

ball-n-wall

Вообще, никакого сочувствия...

MuCbE

Вроде пруфов на эту новость практически нет. Но те же WSJ ищут списки погибших, надеюсь в ближайший месяц...

Alhazred

Это ты в развитии застрял. Комментарии на уровне старшей группы детсада)))

aceberg70

К 2045 году страна полностью перейдет на зеленую энергетику. Будут курить траву.