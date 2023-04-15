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Генштаб назвал число получивших повестки россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Весенняя призывная кампания проходит в плановом режиме и закончится 15 июля, сообщил представитель Генштаба полковник Андрей Бирюков. Первые отправки призывников начнутся 20 апреля.

На сегодня военкоматы оповестили порядка 52 тысяч граждан, из них 21 тысячу россиян уже признали годными к военной службе, еще 29 тысяч получили отсрочки, передает ТАСС.

«Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность»,— пояснил представитель Генштаба.

Весенний призыв стартовал 1 апреля. 14 апреля президент Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных, который также приравнивает электронные повестки к бумажным.

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