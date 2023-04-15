Рок-группа Metallica выпустила первый с 2016 года альбом 72 Seasons, он уже доступен на различных платформах, включая YouTube.

В альбом вошли 12 треков общей продолжительностью почти 80 минут. После выхода альбома группа намерена отправиться в турне, которое займет 2023 и 2024 годы.

В рамках мирового тура американский рок-коллектив выступит с концертами в Амстердаме, Париже, Хельсинки, Копенгагене, Гамбурге, Варшаве, Мюнхене и других городах.

Последний студийный альбом группы Hardwired... To Self-Destruct вышел в 2016 году. Всего с 1981 года Metallica выпустила десять студийных альбомов, а также четыре концертных записи, кавер-альбом и два мини-альбома.