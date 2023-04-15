Почему нельзя пугать детей сказками про «бабаек»

Некоторые родители в процессе воспитания грозят ребенку «бабайкой», который заберет его за непослушание. Однако такая стратегия является ошибочной и может навредить сыну или дочери.

Воспитание страхом в будущем приведет ребенка к неуверенности, тревожности, легковозбудимости и трудностям с налаживанием социального контакта, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Эксперт отметил, что страх — это встроенная «система оповещения» организма, сообщающая о возможной опасности. При этом дети не обладают критическим мышлением, поэтому всегда всерьез опасаются угроз родителей.

«Если ввести в жизнь ребенка какого-нибудь условного бабайку, он может стать страшнейшим персонажем. Который заставит ребенка бояться совершить любой поступок из-за страха наказания», — предостерег психолог.

В момент взросления страшный миф развеивается, однако ребенок теряет доверие к родителям. К нему приходит осознание, что родители ему лгали, что вызовет внутренний протест.

Какие опасности еще могут быть

С точки зрения выживаемости ребенку важно быть привязанным и доверять взрослому человеку. Если родители кажутся в глазах ребенка ненадежными, внутри сознания формируется осознание того, что мама и папа не смогут защитить.

В результате у ребенка развивается высокая тревожность. Поэтому использовать фразы «отдам» или «уйду» для воспитания категорически нельзя — они способны травмировать на всю жизнь.