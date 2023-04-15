Ставить на воинский учет будут через «Госуслуги»

Информацию о постановке на воинский учет и изменении каких-либо сведений граждане смогут получать через личные кабинеты на портале «Госуслуг».

Вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета у граждан появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде.

После последних поправок исчезла необходимость обязательного присутствия в военкомате для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов.

Ранее в субботу президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета, а также введение электронных повесток и новых ограничительных мер для уклонистов.