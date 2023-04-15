Путин ввел уголовную ответственность за сбор редких грибов и растений

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение, незаконный сбор и оборот краснокнижных или охраняемых международными договорами РФ растений и грибов.

Уголовная ответственность наступает за умышленное уничтожение, повреждение, незаконный сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов.

Гражданам грозит до 4 лет лишение свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Такое же преступление, совершенное с использованием служебного положения потянет на срок до 6 лет со штрафом до 2 миллионов рублей.

За незаконный оборот редких растений и грибов с использованием СМИ или интернета в законе предусматривается лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1,5 миллиона рублей.

Максимальный срок заключения в 9 лет со штрафом в 3 миллиона рублей грозит за незаконное приобретение и продажу с использованием СМИ или интернета по предварительному сговору или группой лиц.

Административная ответственность теперь наступит за неумышленное причинение вреда не только животным и растениям, но и другим краснокнижным или охраняемым международными договорами организмам.