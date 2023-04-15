Трамп предсказал доллару тяжелейшее поражение

Американскому доллару грозит тяжелейшее поражение за последние 200 лет, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Наша валюта уничтожается, и скоро мы перестанем быть мировым стандартом. Это станет нашим тяжелейшим поражением за 200 лет. Это было немыслимо еще несколько лет назад, но это происходит у вас на глазах», — сказал политик.

Трамп также отметил, что экономика Соединенных Штатов разрушается, власти допустили возникновение неконтролируемой инфляции, в мире возникают недружественные США союзы.

«Россия вступает в союз с Китаем, немыслимо. Саудовская Аравия, отличные люди, вступает в союз с Ираном. Китай и Россия, Иран и Северная Корея формируют разрушительные коалиции», — добавил он.