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Трамп предсказал доллару тяжелейшее поражение

Источник:
РИА Новости
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Американскому доллару грозит тяжелейшее поражение за последние 200 лет, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Наша валюта уничтожается, и скоро мы перестанем быть мировым стандартом. Это станет нашим тяжелейшим поражением за 200 лет. Это было немыслимо еще несколько лет назад, но это происходит у вас на глазах», — сказал политик.

Трамп также отметил, что экономика Соединенных Штатов разрушается, власти допустили возникновение неконтролируемой инфляции, в мире возникают недружественные США союзы.

«Россия вступает в союз с Китаем, немыслимо. Саудовская Аравия, отличные люди, вступает в союз с Ираном. Китай и Россия, Иран и Северная Корея формируют разрушительные коалиции», — добавил он.

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ball-n-wall

Вообще, никакого сочувствия...

MuCbE

Вроде пруфов на эту новость практически нет. Но те же WSJ ищут списки погибших, надеюсь в ближайший месяц...

userkc

у Японии нет армии, только силы самообороны

Alhazred

Это ты в развитии застрял. Комментарии на уровне старшей группы детсада)))