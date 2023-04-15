Германия отказалась от атомной энергетики

Германия решила полностью отказаться от атомной энергетики и закрывает последние три АЭС — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд».

Закрыть станции планировали еще раньше, однако власти Германии отложили решение из-за энергетического кризиса, пишет газета Bild. Последней должна приостановить работу АЭС «Изар-2» в Баварии.

Решение о постепенном отказе от АЭС было принято в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, после аварии на японской АЭС «Фукусима-1».

При этом Берлин отказывается не только от мирного атома, но и от использования российских энергоресурсов: заменить поставки угля и нефти планируется в 2023 году, газа — к 2024 году. К 2045 году страна полностью перейдет на зеленую энергетику.