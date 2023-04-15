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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин подписал закон об электронных повестках

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Документ вводит электронные повестки и санкции для уклонистов.

Согласно закону, повестки военнообязанным будут направляться в письменной и электронной форме, их юридическая сила признается одинаковой. Повестка считается врученной по истечении семи дней с момента появления в соответствующем реестре.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, не смогут выехать из России со дня получения ими повестки и до явки в военкомат. Также вводятся ограничения за неявку военнообязанных в военкомат спустя 20 дней со дня вручения повестки.

Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита.

Гражданин, подлежащий призыву и не получивший повестку, обязан в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва лично явиться в военкомат.

Закон предусматривает создание единого реестра воинского учета. В состав сведений реестра входят: личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья.

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Оборона #Армия #Россия
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ball-n-wall

Вообще, никакого сочувствия...

MuCbE

Вроде пруфов на эту новость практически нет. Но те же WSJ ищут списки погибших, надеюсь в ближайший месяц...

userkc

у Японии нет армии, только силы самообороны

Alhazred

Это ты в развитии застрял. Комментарии на уровне старшей группы детсада)))