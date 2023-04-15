Семена Слепакова признали иноагентом

Минюст России внес в реестр иностранных агентов новые имена в пятницу, 14 апреля. В список попал шоумен Семен Слепаков.

«Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», — говорится в пояснении Минюста.

Также отмечается, что Семен Слепаков проживает за пределами России. Известно, что после начала СВО шоумен вместе с семьей уехал в Израиль.