Эффектная блондинка выбрала наставника в «Голосе» по половому признаку

Юлия Дементьева выступила на слепых прослушиваниях «Голоса» и развернула двух наставников: Полину Гагарину и Антона Беляева. Выбор участницы рассмешил судей.

32-летняя Дементьева исполнила песню Whitney Houston «I Wanna Dance with Somebody». Первой к эффектной блондинке повернулась Гагарина, а затем Беляев.

Гагарина была поражена не столько голосом молодой женщины, сколько внешними данными. Она сказала участнице, что с такой красотой можно просто ходить по сцене из стороны в сторону и даже не петь.

Когда пришло время выбирать наставника, Юлия Дементьева рассмешила всех членов жюри и зрительный зал.

«Не могу выбрать не мужчину, поэтому пойду к Антону Беляеву», — сказал участница. Беляев ответил: «Мне нравится, что я попал по признаку мужчины».

Дементьева ушла со сцены, а зрители скандировали: «Красавица! Красавица!». После этого Полина Гагарина расстроенно призналась коллегам по жюри, что ей обидно, когда она хвалит участника, а ее не выбирают.