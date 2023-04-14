Бывший помощник Рейгана призвал Вашингтон усмирить Киев

Бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу призвал Вашингтон побудить Киев сесть за стол переговоров и избежать новой мировой войны.

По его словам, США должны скорректировать свои финансовые и материальные обязательства перед Киевом, чтобы «не раздувать украинские ожидания», а также дать понять киевским властям, что им стоит продемонстрировать свою готовность к переговорам.

Помощник Рейгана отметил, что если Киев откажется от американского предложения, то следует свернуть программы военной помощи Украине, которая после этого останется в условиях боевых действий в одиночестве.

США и Европа не должны допустить повторения Первой мировой войны, в которой все стороны понимали необходимость прекращения конфликта, но никто не был готов сделать первый шаг, чтобы остановить бойню, подчеркнул Бэндоу.

Он также отметил, что Вашингтон должен инициировать переговоры с Москвой о том, что можно сделать для прекращения конфликта при условии защиты интересов всех сторон.