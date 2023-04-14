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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский «Кинжал» уничтожил 300 офицеров НАТО

Источник:
«День ТВ»
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Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» в начале марта текущего года российские военные уничтожили бункер ВСУ в районе Львова, в котором находилось около 300 офицеров НАТО, сообщил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

По его словам, в бункере располагался центр командования и связи ВСУ. Как утверждает эксперт, жертвами атаки стали несколько генералов и старших офицеров из США. Кроме того, были уничтожены высшие офицеры из Великобритании и Польши.

Ранее греческий портал Pronews написал, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила объединенный штаб ВСУ и НАТО на территории Украины. Подземный пункт управления располагался на глубине 130 метров, там работало около 300 человек.

Официально Минобороны РФ не комментировало данную информацию. При этом известно, что НАТО ранее перенес свой штаб из Киева во Львов и Брюссель.

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Оборона #Оружие #Армия
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Топ комментариев

ERMOL33

Это точно, без победы им не жить, народ, теже пацриоты сожрут живьём

slavaynin

Пока жив брюс уилис,нам не о чем безпокоится.

SEREGALG

не это по жизни обиженные люди

alex.nska

что алейник что кулеба два сапога))ждут с моря погоды