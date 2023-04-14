Медведев пригрозил Польше исчезновением

Польша, будучи форпостом НАТО в Европе, точно исчезнет, если между Россией и Североатлантическим альянсом начнется война, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Российский политик прокомментировал высказывания польского премьера Матеуша Моравецкого, заявившего, что он не слишком беспокоится, что удары Украины по территории России могут привести к прямому столкновению РФ и НАТО.

«Я не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, страна наверняка исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром», — написал Медведев в Twitter.

Примечательно, что зампред Совбеза РФ написал свое сообщение не только на английском языке, но и снабдил его польским переводом.