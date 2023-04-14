Россия потребовала разблокировать замороженные Западом активы

Россия требует разблокировки своих активов, замороженных коллективным Западом. Москва считает, что любая попытка легитимизировать такие действия будет обречена на неудачу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас становится очевидным, что уложить, "упаковать" в нормы международного права вот эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается, и никак не получается с легитимизацией этих шагов», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что Москва будет следить за дальнейшими шагами Запада по этому вопросу. «Мы требуем, чтобы это все было разблокировано, и считаем это незаконным, и убеждены, что любая попытка как-то это легитимизировать обречена на неудачу», — сказал он.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия пришла к выводу о том, что заблокированные активы России после завершения конфликта на Украине должны будут возвращены Москве, тогда как Киев рассчитывает, что они будут переданы ему.