Министр обороны Китая посетит Россию

Министр обороны Китая Ли Шанфу с 16 по 19 апреля посетит Россию, сообщил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй.

«В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения между вооруженными силами Китая и России поддерживают высокий уровень функционирования, достигнут новый прогресс в стратегических коммуникациях, совместных учениях и практическом сотрудничестве», — приводит РИА Новости слова Тань Кэфэя.

Визит состоится по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. У Ли Шанфу пройдут переговоры с руководством российской армии, он посетит военные учебные заведения.

Тань Кэфэй подчеркнул, что взаимодействие между вооруженными силами двух стран обогащает содержание российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

Генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы Минобороны в марте этого года. Ранее он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году США ввели санкции против него за военное сотрудничество с Россией.