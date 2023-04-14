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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Министр обороны Китая посетит Россию

Источник:
РИА Новости
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Министр обороны Китая Ли Шанфу
Министр обороны Китая Ли Шанфу
Фото: © mod.gov.cn

Министр обороны Китая Ли Шанфу с 16 по 19 апреля посетит Россию, сообщил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй.

«В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения между вооруженными силами Китая и России поддерживают высокий уровень функционирования, достигнут новый прогресс в стратегических коммуникациях, совместных учениях и практическом сотрудничестве», — приводит РИА Новости слова Тань Кэфэя.

Визит состоится по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. У Ли Шанфу пройдут переговоры с руководством российской армии, он посетит военные учебные заведения.

Тань Кэфэй подчеркнул, что взаимодействие между вооруженными силами двух стран обогащает содержание российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

Генерала Ли Шанфу утвердили на посту главы Минобороны в марте этого года. Ранее он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В 2018 году США ввели санкции против него за военное сотрудничество с Россией.

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Топ комментариев

ERMOL33

Это точно, без победы им не жить, народ, теже пацриоты сожрут живьём

slavaynin

Пока жив брюс уилис,нам не о чем безпокоится.

SEREGALG

не это по жизни обиженные люди

alex.nska

что алейник что кулеба два сапога))ждут с моря погоды