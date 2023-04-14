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Участник «Новых звезд в Африке» нагрубил Бузовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Денис Лебедев вместе с прибывшим участником «Новых звезд в Африке» Александром ST в предстоящем выпуске отправятся на испытание, где спортсмен не сдержит эмоций и нахамит ведущей Ольге Бузовой, сообщила пресс-служба ТНТ.

Во время прохождения очередного испытания в Африке зрители увидят неприятный инцидент. Боксер Денис Лебедев грубо ответит Ольге Бузовой.

«Оль, не мешай мне, я тебе почему-то не верю», — на эмоциях скажет боксер ведущей. Бузова поспешит оправдаться, но Лебедев окажется непреклонен.

Что стало причиной такого недоверия Дениса Лебедева, остается загадкой. Возможно, на боксере сказывается голод, а также постоянные интриги, которые плетутся в лагере.

Также в новой серии на голосовании впервые вслух назовут имена участников двух коалиций, а очередной заговор приведет к неожиданным результатам голосования. Кто отправится домой зрители узнают в новом выпуске шоу в воскресенье в 19.00 на ТНТ.

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