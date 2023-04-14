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Актуальная тема
Военная операция на Украине
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Премьер Венгрии назвал Украину несуществующей страной

Источник:
ТАСС
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Военный конфликт на Украине закончится, как только США и Европейский союз прекратят оказывать Киеву финансовую поддержку, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украина — экономически несуществующая страна, и вопрос заключается в том, сохраним ли мы Украину. Как только США и Евросоюз примут решение прекратить финансирование украинского государства, война закончится», — цитирует ТАСМ Орбана.

В данный момент, по его словам, ситуация иная. «Венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий европейский бюджет. Поэтому плохо, что венгерское меньшинство по-прежнему подвергается притеснениям на Украине», — отметил Орбан.

Он считает, что за счет финансовой помощи со стороны США и ЕС на Украине выплачиваются пенсии и зарплаты, осуществляется госуправление и действует система здравоохранения. «Долго такая ситуация не может сохраняться», — заключил премьер.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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