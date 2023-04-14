Тихоокеанский флот поднят по тревоге в полном составе в рамках внезапной проверки для отработки отражения агрессии со стороны моря, объявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Сегодня с девяти часов (по Владивостокскому времени) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе», — заявил глава Минобороны России.

Внезапная проверка проводится в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России. Руководит мероприятиями главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

В проверке также задействуют Воздушно-космические силы, воинские части и подразделения обеспечения. Основная цель проверки — нарастить способности вооруженных сил отражать агрессию вероятного противника с моря, подчеркнул Шойгу.

«Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника», — добавил глава Минобороны.

Так, участники маневров отработают отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин, отметил Шойгу. Начальник Генштаба Валерий Герасимов поручил взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок.