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США грозит катастрофа из-за трещины на дне Тихого океана

Источник:
Daily Mail
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Гигантская дыра в тысячекилометровой линии разлома на дне Тихого океане способна спровоцировать катастрофическое землетрясение, которое уничтожит города на северо-западе США, выяснили ученые.

Дыра находится примерно в 80 километрах от береговой линии Орегона, из нее извергается горячая вода. При этом отверстие оказалось на границе разлома, который ученые называют зона субдукции Каскадия.

В этом месте тектонические плиты накладываются одна на другую. Стык этих плит и является зоной субдукции. Наличие дыры в зоне разлома способно вызвать 9-балльное землетрясение на северо-западе Тихого океана.

разлом Каскадия
разлом Каскадия
Фото: Arg

Дело в том, что истекающая из отверстия горячая жидкость является «смазкой» для тектонических плит. С ней плиты двигаются плавно, однако ее дефицит способен вызвать мощнейший удар даже при незначительных деформациях.

Ученые отмечают, что потеря жидкости увеличивает трение между океаническими и континентальными плитами. В 1700 году разлом Каскадия уже стал причиной мощнейшего землетрясения, которое вызвало гигантское цунами, дошедшее до Японии.

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ERMOL33

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slavaynin

Пока жив брюс уилис,нам не о чем безпокоится.

SEREGALG

не это по жизни обиженные люди