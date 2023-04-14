Twitter увеличил лимит символов в сообщении

Twitter увеличил лимит символов в одном сообщении с 4 до 10 тысяч, однако нововведение доступно только в платной подписке, сообщается в официальном блоге соцсети.

Кроме того, в сообщениях пользователи с платной подпиской смогут выбрать для текста оформление полужирным или курсивом. Отмечается, что соцсеть продолжит улучшать удобство написания и чтения.

Ранее Twitter уже увеличивала объем текстового сообщения — с 280 символов до 4 тысяч символов. Платная подписка Twitter Blue была запущена в ноябре 2022 года.

Накануне владелец Twitter Илон Маск объявил, что в соцсети стала доступна монетизация контента. Предполагается, что в течение следующего года пользователи будут получать все вырученные от подписчиков средства за вычетом комиссии.