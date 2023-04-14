Представлен самый мощный смартфон в мире

Компания Asus официально представила игровой смартфон ROG Phone 7 Ultimate, который на текущий момент является самым мощным мобильным устройством в мире.

Asus ROG Phone 7 Ultimate оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и продвинутой системой охлаждения. В тесте AnTuTu новинка набрала 1 346 106 баллов — это рекордный результат. Ближайший преследователь в лице Oppo Find X6 Pro имеет лишь 1 331 997 баллов.

Смартфон также получил экран по технологии AMOLED диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2448x2080, а также кадровой частотой 165 Гц. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus.

На «борту» 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти, два аккумулятора по 3000 мАч каждый, тройную камеру на тыльной стороне и объектив для селфи на фронтальной.

Устройство управляется операционной системой Android 13. Стоимость Asus ROG Phone 7 Ultimate, в комплекте с которым идет охладитель AeroActive Cooler, составляет 1400 долларов.