Приложение «Госуслуги» сделают заменой паспорту

Минцифры предложило приравнять предъявление цифровых копий документов в мобильном приложении «Госуслуги» к предъявлению оригиналов таких документов.

«Установить, что предъявление гражданином <...> сведений в электронном виде из документов <...> с использованием мобильного приложения <…> системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"... приравнивается к предъявлению указанных документов», – говорится в проекте президентского указа, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Определить случаи, когда можно предъявлять данные о документах через «Госуслуги», должно правительство России. В проекте указа также подчеркивается, что граждане смогут использовать для этих задач мобильное приложение лишь на добровольной основе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 мая определить случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности вместо обычного паспорта.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в 80% всех случаев повседневной жизни можно обойтись без бумажного паспорта, заменив его смартфоном. Россияне смогут загружать фото с биометрического паспорта, после чего генерируется QR-код, который и предъявляется.