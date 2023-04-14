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Приложение «Госуслуги» сделают заменой паспорту

Источник:
Sibnet.ru
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Минцифры предложило приравнять предъявление цифровых копий документов в мобильном приложении «Госуслуги» к предъявлению оригиналов таких документов.

«Установить, что предъявление гражданином <...> сведений в электронном виде из документов <...> с использованием мобильного приложения <…> системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"... приравнивается к предъявлению указанных документов», – говорится в проекте президентского указа, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Определить случаи, когда можно предъявлять данные о документах через «Госуслуги», должно правительство России. В проекте указа также подчеркивается, что граждане смогут использовать для этих задач мобильное приложение лишь на добровольной основе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 мая определить случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности вместо обычного паспорта.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в 80% всех случаев повседневной жизни можно обойтись без бумажного паспорта, заменив его смартфоном. Россияне смогут загружать фото с биометрического паспорта, после чего генерируется QR-код, который и предъявляется.

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number10

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slavaynin

Пока жив брюс уилис,нам не о чем безпокоится.

SEREGALG

не это по жизни обиженные люди