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Осужденный за «Зимнюю вишню» пожарный Генин отпущен из‑под стражи

Источник:
Sibnet.ru
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Пожарный Сергей Генин
Фото: © vk.com/mchs42_zimnya_vishnya

Пожарный Сергей Генин, осужденный по статье о халатности при тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, отпущен из-под стражи. Он будет лечить рак.

«Суд в связи с заболеванием Генина, которое препятствует содержанию под стражей, освободил его под подписку о невыезде», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. Соответствующее ходатайство подала прокуратура.

В СИЗО у Генина было выявлено онкологическое заболевание, сейчас он находится в гражданском лечебном учреждении. Срок отбытия его наказания истекает 25 апреля, приговор в силу пока не вступил, пожарный содержался под стражей.

В ноябре 2021 года Заводский районный суд Кемерова признал Сергея Генина виновным в халатности при тушении пожара в «Зимней вишне», произошедшего 25 марта 2018 года, и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Адвокаты считают приговор незаконным и несправедливым. О невиновности Генина заявляло руководство МЧС, а также специалисты пожаротушения.

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