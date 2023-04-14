Нуланд рассказала о передаче Украине замороженных средств России

США рассматривает возможность направить на восстановление Украины резервы Центробанка России на сумму 300 миллиарда долларов, замороженные в странах Запада, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Согласно самой консервативной оценке Всемирного банка, на восстановление пострадавшей от военных действий Украины понадобится 411 миллиардов долларов. «Помимо прочего, мы работаем над тем, чтобы Россия помогла оплатить восстановление того, что разрушено», — цитирует Нуланд РБК.

Запад уже несколько месяцев обсуждает передачу Киеву активов Банка России, замороженных в этих странах. Глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около 300 миллиардов долларов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что конфисковать их, чтобы затем передать Украине, непросто с юридической точки зрения. В апреле этого года Еврокомиссия пришла к выводу, что после завершения военных действий активы придется вернуть России.

В Кремле заявили, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством», а их блокировка нарушает основы международного права и международной экономики.