НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Нуланд рассказала о передаче Украине замороженных средств России

Источник:
РБК
320 6
Замгосекретаря США Виктория Нуланд
Замгосекретаря США Виктория Нуланд
Фото: U.S. Department of State from United States

США рассматривает возможность направить на восстановление Украины резервы Центробанка России на сумму 300 миллиарда долларов, замороженные в странах Запада, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Согласно самой консервативной оценке Всемирного банка, на восстановление пострадавшей от военных действий Украины понадобится 411 миллиардов долларов. «Помимо прочего, мы работаем над тем, чтобы Россия помогла оплатить восстановление того, что разрушено», — цитирует Нуланд РБК.

Запад уже несколько месяцев обсуждает передачу Киеву активов Банка России, замороженных в этих странах. Глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около 300 миллиардов долларов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что конфисковать их, чтобы затем передать Украине, непросто с юридической точки зрения. В апреле этого года Еврокомиссия пришла к выводу, что после завершения военных действий активы придется вернуть России.

В Кремле заявили, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством», а их блокировка нарушает основы международного права и международной экономики.

Еще по теме
Евросоюз подготовит 11‑й пакет санкций против России
Наследники Туве Янссон лишили россиян муми-троллей
Турция составила список запрещенных к экспорту в Россию товаров
Coca‑Cola осталась лидером по продаже газировки в России
смотреть все
Экономика #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог нашла связь между нижним бельем и характером девушки
Парад планет: куда смотреть и нужно ли бояться
Госдума предложила платить школьникам за пятерки
Кремль назвал «весьма интересным» перезапуск приватизации
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

ERMOL33

Это точно, без победы им не жить, народ, теже пацриоты сожрут живьём

number10

Разве вы не знаете? Что самые велики стратеги живут на Украине, и они строят планы на 10000 лет вперед,...

slavaynin

да лучше бы вы его не выкаповали.

slavaynin

Пока жив брюс уилис,нам не о чем безпокоится.