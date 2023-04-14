Россия создаст полностью электрический авиадвигатель

Первый в России полностью электрический авиадвигатель для пассажирских самолетов и тяжелых беспилотников создадут в России, сообщил председатель научно-технического совета компании-разработчика «Эколибри» Алексей Рогозин.

Речь идет о двигателе EM-01 — прототипе первого из семейства авиационных двигателей нового поколения. «Такого типа двигатели планируется использовать как для создания электрических пассажирских самолётов, в том числе аппаратов вертикального взлета и посадки, так и в беспилотной технике», — сказал РИА Новости Рогозин.

Главная особенность ЕМ-01 заключается в электроприводе с безредукторной передачей, позволяющей увеличить энергетические характеристики, надежность и ресурс авиадвигателя.

«При разработке двигателя внедряется дублирование и резервирование всех узлов и общей схемы двигателя, а также обеспечивается практически полная импортонезависимость комплектующих», — рассказали в компании.

Уточняется, что планируемая мощность двигателей семейства «Эколибри» составит от 10 до 200 кВт, чтобы самолеты могли эффективно и безопасно перевозить габаритные грузы и пассажиров.