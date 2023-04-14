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Эксперт успокоила насчет нового вируса Хасеки

Источник:
Sibnet.ru
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Болезнь, вызванная новым вирусом Хасеки, который передается через укус клеща, протекает легко и напоминает ОРВИ, сообщила эпидемиолог Людмила Карань.

«На момент обнаружения патогенность этого вируса для человека не была изучена. Сейчас, по данным коллег из центра "Вектор", можно сказать, что болезнь, вызванная вирусом, протекает легко и напоминает ОРВИ», — цитирует ТАСС Карань.

Как пояснила эксперт, в 2018 году китайские ученые при секвенировании клещей обнаружили вирус, который назвали Bole tick virus 4. По результатам секвенирования генома он был отнесен к семейству Flaviviridae.

«Генетически вирус Bole tick virus 4 и Haseki virus, о котором последнее время много говорят, — это один и тот же вирус. Следует отметить, что вирус обнаружен не только в Азии, но и в Европе в иксодовых клещах разных видов», — отметила Карань.

Передают вирус в основном клещи рода Dermacentor разных видов, которые выявляются от северо-западных границ страны до Дальнего Востока.

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